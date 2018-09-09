"ЛНР" хочет передать Украине 44 заключенных – СМИ
По 44 заключенным якобы принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине
Об этом стало известно во время посещения заключенных координатором гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фришем.
"По 44 заключенным принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине", - говорится в сообщении.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой выяснить обстоятельства смерти граждан Украины в местах несвободы.
Напомним, ранее погибли двое заключенных в колонии города Хрустальный на оккупированной боевиками территории Луганской области погибли. По словам представителя украинского омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, заключенных вынудили чистить канализацию без каких-либо защитных средств. Обоим погибшим не было и 25 лет.
Вы сейчас просматриваете новость ""ЛНР" хочет передать Украине 44 заключенных – СМИ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"