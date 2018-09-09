"ЛНР" хочет передать Украине 44 заключенных – СМИ

В "ЛНР" планируют передать Украине заключенных Суходольской исправительной колонии, осужденных до 2014 года.

Об этом стало известно во время посещения заключенных координатором гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фришем.

"По 44 заключенным принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине", - говорится в сообщении.

Как известно, на оккупированной территории Луганской области в течение августа в исправительных колониях погибли по меньшей мере пятеро заключенных . Родственники жалуются на жестокое отношение, отсутствие медицинской помощи и надлежащих условий для заключенных.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой выяснить обстоятельства смерти граждан Украины в местах несвободы.

Напомним, ранее погибли двое заключенных в колонии города Хрустальный на оккупированной боевиками территории Луганской области погибли. По словам представителя украинского омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, заключенных вынудили чистить канализацию без каких-либо защитных средств. Обоим погибшим не было и 25 лет.