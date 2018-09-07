На Донбассе погибли трое заключенных, которых должны были передать Украине

На протяжении августа 2018 года в колониях, расположенных на оккупированной территории Луганской области, умерло пятеро заключенных, трое из которых ожидали передачи на подконтрольную Украине территорию.

Об этом со ссылкой на данные собственных источников в учреждениях исполнения наказаний на оккупированном Донбассе сообщает Харьковская правозащитная группа.

Как стало известно, двое заключенных в колониях №36 и 60 покончили жизнь самоубийством (повесились). В смерти еще одного заключенного из колонии №19 много неясностей. Также остаются непонятными обстоятельства смерти еще двоих заключенных, которых нашли в канализационной системе одной из колоний.

По данным источники, на телах погибших были заметны следы физического насилия, но администрации колонии исключила возможность признания насильственной смерти и заверила, якобы заключенные пытались совершить побег.

Между тем трое из погибших в августе заявили о желании быть переданными на подконтрольную Украине территорию и ожидали процедуры передачи. У двоих умерших срок отбывания наказания заканчивался в этом году.

Добавим, что вопрос передачи заключенных обсуждался на переговорах в Минске, и его процедура была согласована и подтверждена представителями Украины. Все заключенные, которые попали в списки подлежащих передаче, неоднократно подписывали документы о согласии на передачу и уже несколько месяцев ожидали объявления окончательной даты передачи.

Правозащитники отмечают, что практически все заключенные говорят о бесчеловечных условиях обращения со стороны администрации колоний, рассказывают об отсутствии медицинской помощи, антисанитарных условиях, совершенно непригодном питании и издевательствах со стороны сотрудников колоний.

Как заявил источник, "лучше сидеть в украинской тюрьме, чем возле луганской". Также он добавил, что заключенные ожидают более решительных действий украинской стороны по решению вопроса передачи. Тем более, что из луганских колоний пока было передано только двоих заключенных, в то время как с оккупированной части Донецкой области уже передали 188 заключенных.

Напомним, ранее погибли двое заключенных в колонии города Хрустальный на оккупированной боевиками территории Луганской области погибли. По словам представителя украинского омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, заключенных вынудили чистить канализацию без каких-либо защитных средств. Обоим погибшим не было и 25 лет.

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