"ЛНР" начнет массовые обстрелы ночью 18 февраля — Аваков

Бывший министр МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям

По словам Авакова, боевики могут начать обстрелы в 00:30/Фото: коллаж: "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что боевики на востоке начнут эскалацию 18 февраля в 00:30.

Об этом он заявил в эфире ютуб-шоу "Гордон".

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По словам экс-главы МВД Арсена Авакова, сегодня в 00:30 армия "ЛНР" начнёт массово обстреливать позиции Украины по всей линии соприкосновения.

"У меня сейчас данные нашей разведки есть. Это касается наших людей. Только что закончились совещания во втором армейском корпусе, это, как русские называют "армия "ЛНР". Там предварительно принято решение о массовых обстрелы позиций Вооруженных сил Украины со стрелецкого оружия и минометов по всей линии соприкосновения второго армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрелов 00:30 по киевскому времени", – сказал он.

Экс-министр отметил, что около половины боевиков получили российские паспорта.

"18 числа они объявляют так называемые "республиканские" учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав "армии "ЛНР". Им дан приказ иметь запас продуктов на три-четыре дня и документы. Основные направления удара – Счастье, Славяносербск и Желтое", — сообщил он.

Также Аваков призвал граждан Украины быть готовыми к провокациям.

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"Будем надеяться, что мы об этом сказали и, может быть, услышав это, негодяи поостерегутся", – добавил Аваков.

Почему на Донбассе участились обстрелы?

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.

"Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей", – сказали нам в Минобороны.

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