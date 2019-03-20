"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
Будут досиживать на родине
Так называемая "Луганская народная республика (ЛНР)" в одностороннем порядке передала украинским властям 60 заключенных, содержавшихся на ее территории и осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе.
Об этом в среду сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.
"Сегодня выполняется очередная договоренность между Украиной и ЛНР. Состоялась передача лиц осужденных до 2014 года. Это жест доброй воли со стороны Луганской народной республики, осужденные изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины — 60 человек", — цитирует ее агентство Луганскинформцентр.
Процесс передачи состоялся на линии соприкосновения в районе города Счастье с участием представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
Раннее, в феврале, "ЛНР" передала украинской стороне 33 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе, для дальнейшего отбывания наказания.
Как сообщалось, украинскими военными уничтожен боевик, принимавший участие в захвате УСБУ в Луганской области.
Также сотрудники контрразведки СБУ получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС РФ в боевых действиях на территории Луганской области.
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