"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

Будут досиживать на родине

Фото: AFP

"ЛНР" передала Украине 60 заключенных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg 2019-03-20T14:21:00+02:00 Донбасс Будут досиживать на родине

Так называемая "Луганская народная республика (ЛНР)" в одностороннем порядке передала украинским властям 60 заключенных, содержавшихся на ее территории и осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе.

Об этом в среду сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

"Сегодня выполняется очередная договоренность между Украиной и ЛНР. Состоялась передача лиц осужденных до 2014 года. Это жест доброй воли со стороны Луганской народной республики, осужденные изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины — 60 человек", — цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Процесс передачи состоялся на линии соприкосновения в районе города Счастье с участием представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Раннее, в феврале, "ЛНР" передала украинской стороне 33 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе, для дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщалось, украинскими военными уничтожен боевик, принимавший участие в захвате УСБУ в Луганской области.

Также сотрудники контрразведки СБУ получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС РФ в боевых действиях на территории Луганской области.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.