Российские военные на Донбассе: СБУ получила новые доказательства

По показаниям перебежчика, командирами подразделений боевиков являются кадровые военные ВС РФ

Фото: СБУ

Российские военные на Донбассе: СБУ получила новые доказательства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64c/146/5c864c146a54a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64c/146/5c864c146a54a.jpg 2019-03-11T13:57:00+02:00 Донбасс По показаниям перебежчика, командирами подразделений боевиков являются кадровые военные ВС РФ

Сотрудники контрразведки СБУ совместно с военными ВСУ получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС РФ в боевых действиях на территории временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов. Сначала мужчина служил в так называемой инженерно-саперной роте, дислоцированной в оккупированном Луганске, а затем в "4-й отдельной мотострелковой бригаде". По показаниям перебежчика командирами обоих подразделений являются кадровые военные ВС РФ. В частности один из россиян лично руководил военными учениями террористов на территории оккупированного Лутугинского района и отвечал за перемещение российской спецтехники из Таганрога Ростовской области в Луганск", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что из-за физических издевательств и моральных унижений боевик решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

"Военнослужащие ВСУ задержали мужчину при пересечении линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины бывший боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях российских военных и их марионеток в ОРДЛО", – говорится в сообщении.

Служба безопасности напоминает, что лица, которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о совершении террористической деятельности и способствовали ее предупреждению или прекращению, и если в их действиях нет состава другого преступления, освобождаются от уголовной ответственности.

Напомним, в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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