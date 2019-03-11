Российские военные на Донбассе: СБУ получила новые доказательства
По показаниям перебежчика, командирами подразделений боевиков являются кадровые военные ВС РФ
Сотрудники контрразведки СБУ совместно с военными ВСУ получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС РФ в боевых действиях на территории временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов. Сначала мужчина служил в так называемой инженерно-саперной роте, дислоцированной в оккупированном Луганске, а затем в "4-й отдельной мотострелковой бригаде". По показаниям перебежчика командирами обоих подразделений являются кадровые военные ВС РФ. В частности один из россиян лично руководил военными учениями террористов на территории оккупированного Лутугинского района и отвечал за перемещение российской спецтехники из Таганрога Ростовской области в Луганск", – говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что из-за физических издевательств и моральных унижений боевик решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.
"Военнослужащие ВСУ задержали мужчину при пересечении линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины бывший боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях российских военных и их марионеток в ОРДЛО", – говорится в сообщении.
Служба безопасности напоминает, что лица, которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о совершении террористической деятельности и способствовали ее предупреждению или прекращению, и если в их действиях нет состава другого преступления, освобождаются от уголовной ответственности.
Напомним, в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.
Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российские военные на Донбассе: СБУ получила новые доказательства". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В день выборов возможна эскалация боевых действий на Донбассе – ООС
На фронте началось новое перемирие, пока враг молчит, но военные ожидают активизации боевиков
Ситуация на Донбассе: боевики придерживаются "весеннего перемирия"
ВСУ контролируют действия врага и соблюдают режим прекращения огня