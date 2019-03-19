Штурмовал здание СБУ в Луганске: в ВСУ показали уничтоженных боевиков
Еще одного "воина Л/ДНР" "выловили" в водоеме – его убили свои же и скрылись
Бесславная "бригада-200" пополнилась очередными боевиками, один из которых начал свой путь предателя с участия в захвате здания Управления СБУ в Луганске. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Так, 18 марта был уничтожен Денис Ребриков.
"Принимал активное участие в захвате УСБУ в Луганской области под началом Мозгового, стоял на блокпостах и выступал корректировщиком огня сепаратистов. В настоящее время был боевиком МГБ (т.н. "министерства государственной безопасности")", – написал "Штирлиц".
А вот еще одного "воина" с позывным "Карась" "выловили" прямо в озере местные жители. На сепаратистских пабликах в сети сообщили, что у берега озера вблизи Успенки были замечены три человека в военной форме с оружием в руках, которые бежали к автомобилю.
Как сообщал штаб Объединенных сил, 18 марта боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений ОС, при этом трижды применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Был убит один боец ВСУ, однако ответным огнем наши воины уничтожили живую силу, БМП и транспорт боевиков.
На днях в ВСУ показали очередных уничтоженных боевиков. Так, по-разным причинами в мир иной отошли два предателя Украины и один (предположительно) наемник из Казахстана. Этим легионером оказался некий майор с позывным "Кедр". Причем гибель его была окутана "тайной": с его телефона другой командир боевиков вынул SIM-карту и не сообщил ничего жене ликвидированного боевика.
Смотрите также видео уничтожения украинскими военными пулеметного гнезда боевиков, в результате чего два человека были убиты.
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