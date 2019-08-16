Луганская область оказалась на пороге энергетического коллапса, а без света и воды может остаться почти миллион человек, а еще — сотни больниц, детских садов и других учреждений социальной сферы. Накануне вечером стало известно, что правительство инициировало отмену своего решения — продавать Луганской ТЭС газ по сниженной цене, пока не восстановится поставки угля.

Исчезнет свет и вода, не будет канализация, закроются детские сады и школы, больницы будут вынуждены переходить на резервные электрогенераторы и отказывать части пациентов — такой почти апокалиптический сценарий рисуют эксперты Луганской области в случае остановки единственной в регионе ТЭС. Станция в Счастье, – единственный источник электроэнергии для миллиона жителей региона. Сейчас ей альтернативы — нет.

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Луганская ТЭС работает на угле. До недавнего времени топливо до станции доставляли с территории России. Логистически так сложилось, что железнодорожных путей к ней с подконтрольной Украины территории нет. Россия прибегла к очередному шантажу и заблокировала поставки угля. За два месяца работы станция использовала все запасы. И уже три недели вынужденно сжигает газ. Себестоимость такой электроэнергии в разы дороже. И денег, которые платят потребители не хватает. Поэтому угроза остановки ТЭС более чем реальна. Спасти ситуацию могла бы подстанция в Кременной. Ее заложили еще 2016. И строить начали только в этом году.

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Чтобы не допустить энергетического коллапса область обратилась в Кабмин с просьбой спасти регион. Выход нашли. Луганской ТЭС решили продавать газ по дешевой цене. На прошлом заседании правительства утвердили спецтариф для станции.

Но радовались в области недолго. Из-за давления определенных чиновников правительства инициировали отличие льготы на газ. Если это произойдет, говорит экс министр энергетики, апокалиптический сценарий очень быстро станет реальностью.

Луганская ТЭС уже три недели работает себе в убыток. Минус 4 миллиона гривен в сутки. В регионе понимают, что так долго продолжаться не будет. Чтобы не допустить веерных отключений в ситуацию просят вмешаться высшее руководство государства.

Напомним, что в июне Россия заблокировала поставки угля в Украине. Почти два месяца ТЭС использовала собственные запасы. Но с 29 июля, чтобы не оставлять жителей Луганщины без света, пришлось перейти на альтернативное топливо – газ.

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