Луганску грозит "засуха": подачу воды в город сократят на 20%

Сегодня, 14:34

Вода не будет подаваться с Петровского и Айдарского водозаборов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Луганске сократят подачу воды на 15-20% из-за аварии на Петровском водоводе до окончания ремонтных работ. Об этом со ссылкой на т.наз. "МЧС ЛНР" сообщают просепаратистские СМИ.

"До окончания работ будет ограничена подача воды потребителям города Луганска на 15-20% и подаваться согласно утверждённого графика, без подачи воды с Петровского и Айдарского водозаборов", – рассказали в министерстве.

В сообщение отмечается, что ремонтные работы запланированы на 13 августа.

Напомним, в оккупированном боевиками т.н. "Луганской народной республики" и российскими военными Луганске и окружающих населенных пунктах возник мусорный коллапс. Чтобы обратить внимание оккупационных "властей" на проблему, горожане складировали мусор на на видных местах у дорог и даже вешали пакеты с отходами на железобетонных столбах линий электропередач.

Ранее сообщалось о том, как в Луганске делают "бизнес" на металле и как зарабатывают на оккупированном Донбассе.

Также сайт "Сегодня" писал о лете в оккупации и том, как проводят досуг жители Луганска.
луганск

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