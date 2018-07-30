ФОТОФАКТ: Оккупированному Луганску грозит "мусорный коллапс"

Сегодня, 14:48

Оккупационные "власти" сократили зарплаты коммунальщикам, а те в ответ массово увольняются


Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

В оккупированном боевиками т.н. "Луганской народной республики" и российскими военными Луганске и окружающих населенных пунктах возник мусорный коллапс.

Об этом сайту "Сегодня" сообщают наши читатели из захваченного Луганска.

Так, в течение двух последних недель из расположенного на севере Луганска Каменнобродского района и Малой Вергунки, входящей в состав крупнейшего в городе Октябрьского района, не вывозится мусор, что связано с увольнениями работников коммунальной службы из-за сокращения заработной платы.

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Чтобы обратить внимание оккупационных "властей" на проблему, горожане складируют мусор на на видных местах у дорог или даже вешают пакеты с отходами на железобетонных столбах линий электропередач.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Луганске делают "бизнес" на металле и как зарабатывают на оккупированном Донбассе.

Также сайт "Сегодня" писал о лете в оккупации и том, как проводят досуг жители Луганска.
луганск, мусор, оккупация, коллапс, ЛНР, Яна Викторова

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Источник:

"Сегодня"

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