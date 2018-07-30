ФОТОФАКТ: Оккупированному Луганску грозит "мусорный коллапс"

Оккупационные "власти" сократили зарплаты коммунальщикам, а те в ответ массово увольняются

В оккупированном боевиками т.н. "Луганской народной республики" и российскими военными Луганске и окружающих населенных пунктах возник мусорный коллапс.

Об этом сайту "Сегодня" сообщают наши читатели из захваченного Луганска.

Так, в течение двух последних недель из расположенного на севере Луганска Каменнобродского района и Малой Вергунки, входящей в состав крупнейшего в городе Октябрьского района, не вывозится мусор, что связано с увольнениями работников коммунальной службы из-за сокращения заработной платы.

Чтобы обратить внимание оккупационных "властей" на проблему, горожане складируют мусор на на видных местах у дорог или даже вешают пакеты с отходами на железобетонных столбах линий электропередач.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Луганске делают "бизнес" на металле и как зарабатывают на оккупированном Донбассе.

Также сайт "Сегодня" писал о лете в оккупации и том, как проводят досуг жители Луганска.