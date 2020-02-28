Любимая тактика РФ в деле: в "Л/ДНР" оккупанты разозлили мирных жителей

Люди недовольны, что боевики стреляют рядом возле их домов

На Донбассе боевики продолжают прятать пушки за спинами людей, применяя любимую тактику размещения артиллерии в жилых кварталах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, что командование российско-оккупационных войск возобновило практику ведения артиллерийских обстрелов подразделений Объединенных сил с боевых позиций, расположенных в жилых кварталах населенных пунктов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Такими действиями оккупанты усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов уничтожается их личное имущество, также происходит дополнительное минирование подступов к указанным позициям.

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При этом минирование территории приводит к росту потерь среди оккупантов. Так, 23 февраля на одном из своих минных полей подорвался военнослужащий "1 АК". Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая гибель наемника как результат столкновения с "диверсионно-разведывательной группой" Объединенных сил.

В тренде На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в честь празднования 23 февраля в Луганске боевики салютом из гаубиц разбили окна в цирке. Местные жители в шоке от действий оккупантов.

А вот на передовой ВСУ продолжают наказывать оккупантов. Смотрите видео, как бойцы 93-й бригады уничтожили огневую точку противника управляемой ракетой:

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