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В Луганске боевики салютом из гаубиц разбили окна в цирке: видео

25 февраля, 05:59

Ударной волной сносило и стекла, и даже людей, говорит жительница оккупированного города

На оккупированных территориях Донбасса боевики бурно отметили 23 февраля (в свободной Украине не празднуется). В качестве салюта пустили в ход артиллерию. Видео последствий опубликовал проукраинский блогер Necro Mancer в Twitter.

"Луганск, от "праздничного" салюта на 23 февраля в цирке вылетели стекла (кто в ОРДЛО живет, тот в цирке не смеется)", – написал он.

Жительница оккупированного Луганска сняла видео и рассказала, что ударная волна (во время залпа) вынесла стекла в здании местного цирка. Причем разрушения были и внутри здания.

Также она рассказала, что во время таких празднований боевиков повылетали стекла в автомобилях, и даже взрывной волной разбросало рядом находящихся людей.

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Отметим, что и в Донецке боевики бурно отмечали в подобном же духе. В сети появилось видео, как ночью возле жилых домов виднеется огромный клуб огня и раздается мощный грохот. Пользователи сети пишут, что это оккупанты так праздновали 23 февраля.

А тем временем на фронте боевики готовят к бою артиллерию. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что роют запасные позиции для техники, передовые подразделения пополняют боеприпасами.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно украинские военные отбили атаку ДРГ в районе Новотошковского. В итоге враг бежал и оставил тело своего товарища. Бойцы 93 бригады ВСУ показали, что осталось от уничтоженного боевика.

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Донбасс луганск цирк салют боевики 23 февраля

Источник: Сегодня

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