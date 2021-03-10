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МАГАТЭ не может попасть к ядерным объектам на оккупированном Донбассе – Кравчук

10 марта, 04:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россия отказалась помочь с допуском экспертов на оккупированный Донбасс

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут провести проверку ядерных объектов, которые находятся на оккупированной части Донбасса и где хранятся радиоактивные отходы, и это может закончиться "большой трагедией".

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Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в комментарии телеканалу "Дом".

Он отметил, что Украина неоднократно предлагала направить специалистов МАГАТЭ в ОРДЛО для проведения анализа состояния ядерных объектов и определения вариантов решения этого вопроса.

"Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это как бы не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права", – уточнил Кравчук.

По его словам, это является огромной проблемой и может иметь катастрофические последствия не только для региона.

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"Есть колоссальная проблема – радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона и не только", – сообщил Кравчук.

Напомним, по данным разведка Минобороны Украины, боевики усиливают свои позиции на передовой и подтягивают запрещенное вооружение, при этом пытаясь спровоцировать украинских военных на нарушение режима прекращения огня.

По мнению представителей "Восточной правозащитной группы", российские оккупанты готовятся к военному наступлению на позиции Вооруженных сил Украины.

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