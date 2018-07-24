Массовое отравление в детском лагере "Орленок": стала известна причина

Причинами массового отравления в детском лагере "Орленок" в Донецкой области стали борщ, овсянка и грязные руки повара. Об этом заявили в Донецком областном лабораторном центре Минздрава, сообщает "Радио Свобода".

По мнению экспертов, дети заразились острой дизентерией Зонне, которая передается только от человека к человеку. По словам медиков, работники столовой, болеющие дизентерией, вероятно, грязными руками раскладывали пищу детям.

"Дизентерия детям дошла из украинского борща, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал", – заявила заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Также она добавила, что "из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений, стало возможным заражение пищи, которую давали детям".

Степень вины сотрудников детского оздоровительного лагеря выясняют следователи. Всем отравившимся детям в областной администрации предоставят бесплатные путевки в другие базы отдыха.

Отметим, что большинство из 94 жертв отравления уже выписаны из больниц.

"Большинство пострадавших уже выписывают из больниц. Мой представитель Павел Лисянский сообщил, что сейчас в больнице города Дружковка остаются еще три человека и в городе Константиновка – один человек", – написала она.

Кроме того, по ее данным, еще семеро больных будут выписаны из больницы в Лимане, и 16 – из медучреждения в Славянске, еще трое – в Мирнограде и один – в Краматорске. Омбудсмен добавила также, что результаты полного и развернутого анализа появятся 25 июля.

Ранее, 19 июля Министерство здравоохранения Украины сообщило, что у 18-ти из 94-х заболевших диагностирована острая дизентерия Зонне (Sonnei), возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella Sonnei).