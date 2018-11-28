Мэр прифронтового Покровска назначил помощником экс-чиновника из ОРДО

Мэр прифронтового города Покровск в Донецкой области Руслан Требушкин представил на заседании городского совета кандидатуру своего нового заместителя – Михаила Голубева, который с мая 2017 по март 2018 года возглавлял коммунальное предприятие в оккупированной Горловке.

Как сообщает издание "Вчасно", местные депутаты поддержали кандидатуру, предложенную градоначальником. При этом многие местные журналисты фамилию одного из новых руководителей Покровска пишут, как "Голубов".

Между тем, сравнение информации, ранее опубликованной оккупантами, показывает, что нынешний заместитель мэра Покровска и бывший директор коммунального предприятия "Управляющая Компания города Горловка" – одно и то же лицо.







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