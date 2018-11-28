В "Л/ДНР" боевиков привели в полную боеготовность: в разведке сообщили подробности

Сегодня, 17:04

Противник решил побряцать оружием перед местными жителями и сеял антиукраинскую пропаганду

Фото: архив
Фото: архив

В т.н. "ДНР" и "ЛНР" отдельные подразделения боевиков привели в полную боеготовность в связи с введением военного положения в Украине. В то же время оккупационное командование осуществляют психологическое давление на местных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Помимо полной боевой готовности боевики в целях решили показать свою "силу" местному населению оккупированных территорий, чтобы общественно-политическая обстановка не вышла из-под контроля.

"Под предлогом учений по реагированию на аварии техногенного характера оккупанты проводили демонстрационные акции возможностей сил и средств т.н. "министерства чрезвычайных ситуаций" и "министерства обороны ДНР" по их действиям в случае обострения обстановки. В обоих случаях, с целью очередного навязывания обществу антиукраинских настроений и оправдания российской агрессии против Украины, противником были использованы типичные российские сценарии распространения неправдивой и искаженной информации об угрозе совершения Объединенными силами диверсий в местах хранения химических и ядовитых веществ", – сообщает разведка.

В то же время в свободной Украине отмечают, что введение особого режима является тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях. Военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.
Донбасс, разведка, боевики, военное положение, боеготовность

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"Сегодня"

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