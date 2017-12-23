МИД Польши призвал представителей России вернуться в СЦКК

В ведомстве также обеспокоены обострением ситуации на Донбассе

Министерство иностранных дел Польши призвало представителей России вернуться в состав Общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон. Об этом говорится в заявлении польского ведомства, сообщает "Радио Свобода".

"Польша, которая имеет второй крупнейший контингент среди стран ЕС в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, считает этот шаг еще одной попыткой ухудшения безопасности наблюдателей, дальнейшего ограничения их возможности выполнять задачи на местах. Мы надеемся, что российская сторона решит вернуться к СЦКК", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией на Донбассе.

"МИД Польши с озабоченностью отмечает обострение вооруженного конфликта в Украине, что подтверждено Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Количество нарушений перемирия на Донбассе достигло наивысшего уровня с января 2017 года. Мы выражаем надежду, что согласованного режима прекращения огня с 23 декабря будут полностью соблюдаться", – отметили в ведомстве.

Кроме того, по мнению польской стороны, усиление напряжения вызвано отзывом Россией своих представителей СЦКК.

Напомним, что сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта соблюдать режим тишины на Донбассе. Также они призвали представителей российской стороны вернуться в СЦКК.

Также недавно в Кремле назвали условие для возвращения российских офицеров в СЦКК.



