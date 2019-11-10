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Разведение сил в Петровском: украинские военные заняли новые позиции

10 ноября, 17:37

В сил ООС есть основные, запасные и резервные позиции

фото: ООС

фото: ООС

На Донбассе силы Операции объединенных сил заняли новые позиции в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское на участке разведения №3. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Сегодня, по графику, на участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение", – сообщили в штабе.

Также сообщается, что на новых позициях построили блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения.

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"Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва. Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности", – отметил командир подразделения.

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Кроме того, заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь отметил, что в украинских бойцов есть основные, запасные и резервные позиции.

Напомним, 9 ноября в районе Петровского и Викторовки на Донбассе в 12:00 началось разведение сил. Украинские военные запустили в воздух белую сигнальную ракету о готовности к отводу войск и получили такой же сигнал со стороны боевиков "ДНР". Потом были запущены зеленые ракеты о начале отвода.

Украинский генерал Богдан Бондарь напомнил боевикам, чем закончились их провокации под Петровским в 2016-м, и призвал противника воздержаться от обстрелов позиций ВСУ.

"Если будут обстрелы противником или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию с командиром бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции", – заявил генерал.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Петровское разведение сил ООС

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