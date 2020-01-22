Министр обороны заявил, что Украина против разведения сил по всей линии разграничения

По его словам, это противоречит Минским соглашениям

Андрей Згороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, разведение по всей линии противоречит Минским соглашениям.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", – сказал Загороднюк.

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Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласование с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет", – добавил министр.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

"Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти", – добавил Завгороднюк.

Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет. Также Зеленский отметил, что сначала разведение пойдет в "простых точках", исходя из интересов мирных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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