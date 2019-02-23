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"Минус десять": украинские бойцы дали качественную ответку боевикам на Донбассе

Сегодня, 07:38

В результате ответного огня сил ООС уничтожено восемь боевиков, двое ранены, один украинский боец получил ранение

За сутки боевики устроили 10 обстрелов украинских позиций
За сутки боевики устроили 10 обстрелов украинских позиций. Фото: Facebook
"Минус десять": украинские бойцы дали качественную ответку боевикам на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/678/474/5c56784749111.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/678/474/5c56784749111.jpg Донбасс В результате ответного огня сил ООС уничтожено восемь боевиков, двое ранены, один украинский боец получил ранение

В течение суток 22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским защитникам велся прицельный снайперский огонь. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял наши опорные пункты:

  • четыре раза – в районе населенного пункта Лебединское, из них дважды – из минометов калибра 120 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Водяное;
  • из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Авдеевка;
  • в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

  • дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи населенного пункта Новозвановка;
  • из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Екатериновка;
  • из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Кымское;
  • из гранатометов различных систем – вблизи поселка городского типа Луганск
  • из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Станице Луганской.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения, которые подверглись огневого воздействия противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минского договоренностями.

По данным разведки, 22 февраля восемь оккупантов уничтожено и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Отметим, что в последнее время украинские воины зачастии с уничтожением либо вражеских позиций, либо техники. Так, на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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Тег ВСУ, обстрелы, ответные меры, боевики Донбасса, операция Объединенных сил, ООС, потери боевиков

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