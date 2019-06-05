"Мирное лето – детям Донбасса": вновь научить ребенка радоваться жизни

Уникальная особенность проекта – особая система психологической реабилитации, которую проходят пережившие ужасы вооруженного конфликта дети

Фото: fdu.org.ua

В начале июня санаторий "Перлина Донеччини" в Святогорске принял первую смену участников проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. Это почти 200 мальчиков и девочек, живущих по обе стороны линии соприкосновения.

Уникальная особенность проекта – особая система психологической реабилитации, которую проходят пережившие ужасы вооруженного конфликта дети. Ведь у многих из них события минувших дней до сих пор стоят перед глазами.

"Мы сидели дома, смотрели телевизор, а мама готовила ужин. Начался обстрел – и снаряд попал прямо в наш балкон. Мы выбежали из квартиры и несколько часов просидели в подъезде", – рассказал Эдуард из Донецка, он впервые приехал на отдых в рамках проекта "Мирное лето – детям Донбасса".

Подобные истории может рассказать каждый его участник. Поэтому уже в первые дни после приезда с ними начинают работать прошедшие специальную подготовку психологи Фонда. Чтобы ребята чувствовали себя раскованно, групповые занятия часто проходят под открытым небом. Сначала дети знакомятся между собой, в игровой форме осваивают дыхательные техники. На последнем занятии им помогают устранить тревогу и нервозность.

Проекту "Мирное лето – детям Донбасса" в этом году исполняется пять лет. За это время, говорит Валерия Волкова, психолог Фонда, многие его участники смогли побороть свои кошмары.

"Если сравнивать с сезонами 2015-2016 годов, тогда мы видели, как горе переполняет детей, они находились в постоянном стрессовом состоянии. Очень сильно были заметны страх и тревога. Но уже с прошлого года стали появляться позитивные изменения", – пояснила Валерия Волкова.

Особое внимание психологи уделяют тем детям, которые все эти годы живут в горячих точках востока Украины. Там, где и сейчас едва ли не ежедневно звучат обстрелы.

"Такому ребенку лет 10–12, а у него все чувства застыли. На лице в лучшем случае полуулыбка, в глазах нет вовсе радости. Свои тревоги они держат внутри, и это опасно тем, что может напомнить о себе гораздо позже. Например, неврозами. Поэтому наша работа направлена на поиск для такого ребенка новых ресурсов и способов адаптироваться к жизни в новых для него условиях", – рассказала психолог Фонда.

Некоторые ребята участвовали не в одном сезоне проекта. По их словам, занятия с психологами помогают в обычной жизни. А дыхательные практики неожиданно пригодились, например, в школе.

"Я теперь меньше нервничаю перед экзаменами. Это очень замечательный проект Фонда Рината Ахметова. Мне нравится свежий воздух, оздоровление. Вожатые креативные и придумывают кучу разных игр. С каждым годом отдых на "мирном лете" становится все лучше и интереснее", – рассказал Даниил Толпекин из Авдеевки. Мальчик уже третий раз приезжает в "Перлину Донеччини".

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