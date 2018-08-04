Россия изменила тактику и поведение: Наев объяснил ситуацию на Донбассе

С началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, со сменой военной операции на Донбассе оккупанты стали больше испытывать на прочность Объединенные силы

"Начал прибегать к провокационным обстрелам, используя весь арсенал оружия, в том числе запрещенного Минскими соглашениями. Многократно увеличилось количество артиллерийских обстрелов и количество снарядов, выпущенных по личному составу Объединенных сил. Ни один из этих обстрелов, ни одна из провокаций не остались без ответа".

Также Наев отметил активизацию российских беспилотников, вроде "Орлана-10". Он считает, что таким образом враг проверяет противовоздушную оборону Украины, которая, кстати говоря, себя проявило достойной: БПЛА сбивались или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Противовоздушная оборона показала свою способность противостоять воздушном врагу, в данном случае – современным беспилотным аппаратам российского производства".

Российское военное руководство стало больше бросать в бой мелкие группы боевиков, однако и эта затея провалилась.

"Что касается наземных групп. Противник начал их активно. Он испытывал на прочность бригады, обороняющиеся на переднем крае. Мы видели и в мае, и в начале июня, как хорошо обученные военные ВСУ из состава ООС брали в плен диверсионные группы противника. Противник понял, что и таким образом он не будет иметь преимущества перед Объединенными силами. Мы видим, что сейчас активность противника пошла на спад. Он не оставляет попыток каким-то образом проявить себя, показать мнимую способность противодействовать Объединенным силам. Мы видим наглядно, и есть соответствующие показатели, что враг был вынужден снизить свою активность".

Читайте полный текст интервью с командующим ООС Сергеем Наевым: "Украинский солдат – не мишень в тире".

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что военные РФ снова начали использовать тактику, как во время боев за Дебальцево. Оккупанты осуществляют психологические атаки на украинских военных, рассылая им провокационные СМС-сообщения.

Кроме того, Россия продолжает применять и другую хитрость. Российские пропагандисты снова прибыли на оккупированные территории Донбасса и снимали провокационное постановочное видео на передовой, чтобы потом обвинить украинскую армию в срыве перемирия.