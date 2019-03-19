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Мошенник под видом волонтера выманил миллион грн, который собрали на лечение ребенка

Сегодня, 23:02

Злоумышленник перевел деньги с чужой карточки на 9 других счетов

Фото: don.gp.gov.ua
Фото: don.gp.gov.ua.
Мошенник под видом волонтера выманил миллион грн, который собрали на лечение ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/157/68a/5c915768a31d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/157/68a/5c915768a31d0.jpg Донбасс Злоумышленник перевел деньги с чужой карточки на 9 других счетов

Суд арестовал мошенника, который под видом волонтера Красного Креста украл почти миллион гривен, который собрали на лечение больного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным прокуратуры, сегодня, 19 марта, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 384,2 тысяси грн жителю г. Славянская, задержанному вчера по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Сообщается, что "злоумышленник под видом волонтера Красного Креста украл собранные на лечение больного ребенка 945 тысяч грн".

Фото: don.gp.gov.ua

В прокуратуре сообщили, что в июне 2018 года 31-летний злоумышленник позвонил клиенту одного из банков, на имя которого открыт счет для перевода средств на лечение малолетней дочери, и, представившись волонтером Красного Креста, узнал конфиденциальные данные, которые позволили ему завладеть паролем от электронного банковского кабинета клиента.

В дальнейшем мошенник совершил меры по переводу с чужой карточки денежных средств на 9 других счетов.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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