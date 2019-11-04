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Мост в Станице Луганской может быть построен раньше срока – нардеп

4 ноября, 22:11

Максим Ткаченко проверил, как продвигается строительство

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug

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Мост в Станице Луганской может быть построен раньше срока. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко. По словам парламентария, он приехал без предупреждения, чтобы проверить, как продвигается строительство.

"Работы идут, здесь достаточно большое количество техники", – отмечает депутат.

При этом нардеп призвал не верить в фейки о том, что как только из Станицы уезжают представители власти, все работы оканчиваются.

"Как мне кажется, закончено здесь все будет даже раньше, чем было заявлено. Было заявлено, что открытие моста состоится 27 ноября. Я думаю, что открытие моста состоится раньше", – сказал он.

Напомним, что у пункта пропуска в Станице Луганской также строят автобусную остановку. Недавно строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

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мост Станица Луганская Максим Ткаченко

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