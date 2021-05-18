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На детской площадке в Северодонецке прогремел взрыв. Ранен ребенок (фото)

18 мая, 20:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ребенка госпитализировали – правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, детскую площадку оградили лентой

В Северодонецке Луганской области во вторник, 18 мая, на детской площадке возле жилых домов произошел взрыв. 9-летняя девочка получила телесные повреждения.

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Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Луганщины Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Энергетиков. Взорвался, предварительно, сигнальный патрон. Ребенка госпитализировали, у нее рассечение брови.

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На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке, потому что по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько.

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"Уже найдено еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и на скамейке. В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли мальчики, проживающие в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а девочка их нашла", — говорится в сообщении.

Расследование инцидента продолжается.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве на детской площадке нашли гранату.

Также напомним, под Днепром на детской площадке прогремел взрыв.

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