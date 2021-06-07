На Донбассе активизировались боевики: где были обстрелы

На Донбассе за последние сутки, 6 июня, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Недалеко от Песков противник дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Это оружие запрещено Минскими договоренностями.
Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Широкино враг дважды открывал огонь в сторону ВСУ со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Луганского оккупанты использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
С начала текущих суток обстрелов не было. Обо всех нарушениях украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ.
Напомним, экс-главарю "Оплота" дали пожизненное за обстрел автобуса с людьми.
Кроме того, оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.
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