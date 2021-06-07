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На Донбассе активизировались боевики: где были обстрелы

7 июня, 08:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Российские наемники используют против украинских военных запрещенное Минскими договоренностями оружие

На Донбассе за последние сутки, 6 июня, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Недалеко от Песков противник дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Это оружие запрещено Минскими договоренностями.

Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино враг дважды открывал огонь в сторону ВСУ со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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Недалеко от Луганского оккупанты использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

С начала текущих суток обстрелов не было. Обо всех нарушениях украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ.

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Напомним, экс-главарю "Оплота" дали пожизненное за обстрел автобуса с людьми.

Кроме того, оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.

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О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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