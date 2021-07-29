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На Донбассе активизировались боевики: где вчера было жарко

29 июля 2021 7:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Российские наемники дистанционно минировали территорию в районе Пивденного

На Донбассе продолжаются обстрелы

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Getty Images, Сегодня

На Донбассе за последние сутки, 28 июля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали ответный огонь.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Боевики стреляли по позициям ВСУ из минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вблизи каких населенных пунктов стреляли:

  • Зайцево;
  • Водяное;
  • Пески;
  • Новотошковское;
  • Широкино;
  • Пивденне;
  • Каменка;
  • Авдеевка.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. А в районе Пивденного российские наемники дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2.

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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. К счастью, в результате обстрелов боевиков наши бойцы не пострадали.

С начала этих суток, 29 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, из-за активизации боевиков на Донбассе украинская сторона решает вопрос созыва внеочередных консультаций Трехсторонней контактной группы.

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Также ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

Смотрите сюжет "Сегодня" о том, как боевики ранили бойца ВСУ:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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