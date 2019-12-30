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На Донбассе активизировались снайперы боевиков: ранен украинский военный

30 декабря, 19:43

Обстрелы наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески

Фото: EPA

Фото: EPA

Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных на Донбассе. На Донбассе активизировались снайперы боевиков, ранен один украинский военный. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как сообщается, в течение текущих суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок. Оба обстрела наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, которые находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – говорится в сообщении.

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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Напомним, 29 декабря позиции украинской армии были обстреляны семь раз.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте наши военные контролируют ситуацию, в тылу бойцы тоже не сидят сложа рук. Подразделения из состава Объединенных сил не только выполняют ежедневные боевые задачи на линии фронта, но и готовятся ко всевозможным сценариям российской военной агрессии в акватории и на украинском побережье Азовского моря. Смотрите фото, как ОСы отразили вражеский морской десант.

Также вчера произошло важное события под Горловкой – состоялся обмен пленными. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс снайпер боевики ООС

Источник: Сегодня

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