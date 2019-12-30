Как ОСы отразили вражеский морской десант: опубликованы мощные фото

Подразделения из состава Объединенных сил не только выполняют ежедневные боевые задачи на линии фронта, но и готовятся ко всевозможным сценариям российской военной агрессии в акватории и на украинском побережье Азовского моря.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook, который выложил в сети два десятка мощных фото.

Примером стали тактические учения по отражению высадки вражеского морского десанта, проведенные под Мариуполем. В тренировках свои навыки совершенствовали летчики армейской авиации, морские пехотинцы, воины-артиллеристы и танкисты горно-штурмового соединения, которые действуют в составе резерва. Также были задействованы бойцы Национальной гвардии, личный состав отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

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Подразделения ствольной и самоходной артиллерии были подняты по тревоге первыми. Сделав марш, артиллеристы быстро провели развертывание на рубежах и заняли позиции для нанесения огневого удара. После определения точных координат нахождения кораблей противника в море прозвучали первые выстрелы. Таким образом, пушкари "уничтожили" первую волну морского десанта и сделали невозможной высадку второго эшелона.

Затем к учениям присоединились военные саперы. Два подвижных отряда заграждения установили несколько противодесантных мин вдоль участка побережья.

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Далее в бой вступила авиация и танки, которые последовательно уничтожали "вражеский десант". После чего, по условиям учений, часть сил противника дeсантировалась на другом участке побережья. Однако танковое подразделение горно-штурмовой бригады нанесло противнику максимальное поражения, чем создало благоприятные условия украинским нацгвардейцам и морской пехоте для перехода в контрнаступление. А они уже, под прикрытием боевых машин пехоты, вытеснили противника обратно в море.

В конце учений катерная тактическая группа ВМС ВС Украины и Морская охрана Госпогранслужбы осуществили переход в заданный район, уничтожили живую силу и нанесли огневое поражение кораблям противника, которые еще оставались на плаву, говорится в сообщении.

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т. е.100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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