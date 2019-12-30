Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Как ОСы отразили вражеский морской десант: опубликованы мощные фото

30 декабря, 06:30

Украинские военные на Азове провели учения

Подразделения из состава Объединенных сил не только выполняют ежедневные боевые задачи на линии фронта, но и готовятся ко всевозможным сценариям российской военной агрессии в акватории и на украинском побережье Азовского моря.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook, который выложил в сети два десятка мощных фото.

Примером стали тактические учения по отражению высадки вражеского морского десанта, проведенные под Мариуполем. В тренировках свои навыки совершенствовали летчики армейской авиации, морские пехотинцы, воины-артиллеристы и танкисты горно-штурмового соединения, которые действуют в составе резерва. Также были задействованы бойцы Национальной гвардии, личный состав отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

Реклама

Подразделения ствольной и самоходной артиллерии были подняты по тревоге первыми. Сделав марш, артиллеристы быстро провели развертывание на рубежах и заняли позиции для нанесения огневого удара. После определения точных координат нахождения кораблей противника в море прозвучали первые выстрелы. Таким образом, пушкари "уничтожили" первую волну морского десанта и сделали невозможной высадку второго эшелона.

Затем к учениям присоединились военные саперы. Два подвижных отряда заграждения установили несколько противодесантных мин вдоль участка побережья.

В тренде
Владимир Зеленский встретил освобожденных пленных: видео
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Далее в бой вступила авиация и танки, которые последовательно уничтожали "вражеский десант". После чего, по условиям учений, часть сил противника дeсантировалась на другом участке побережья. Однако танковое подразделение горно-штурмовой бригады нанесло противнику максимальное поражения, чем создало благоприятные условия украинским нацгвардейцам и морской пехоте для перехода в контрнаступление. А они уже, под прикрытием боевых машин пехоты, вытеснили противника обратно в море.

В конце учений катерная тактическая группа ВМС ВС Украины и Морская охрана Госпогранслужбы осуществили переход в заданный район, уничтожили живую силу и нанесли огневое поражение кораблям противника, которые еще оставались на плаву, говорится в сообщении.

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т. е.100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Мариуполь десант учения артиллерия морпехи бронетехника маневры ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадки
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадкиУкраина
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видеоДругие страны
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из пленаУкраина
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
Автомобильная елка: в Харькове 350 машин установили рекорд Украины, фото и видео
Автомобильная елка: в Харькове 350 машин установили рекорд Украины, фото и видеоХарьков
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом
Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и КрымомКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...