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Даже обмен пленными не успокоил боевиков: на Донбассе снова стрельба

30 декабря, 09:08

Пока под Горловкой стороны менялись пленниками, на других участках фронта враг цинично атаковал позиции ВСУ

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

На Донбассе боевики продолжают обстрелы. 29 декабря позиции украинской армии были обстреляны семь раз. Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Васильевки – из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Широкино – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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"Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте наши военные контррллируют ситуацию, в тылу бойцы тоже не сидят сложа рук. Подразделения из состава Объединенных сил не только выполняют ежедневные боевые задачи на линии фронта, но и готовятся ко всевозможным сценариям российской военной агрессии в акватории и на украинском побережье Азовского моря. Смотрите фото, как ОСы отразили вражеский морской десант.

Также вчера произошло важное события под Горловкой – состоялся обмен пленными. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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