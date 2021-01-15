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На Донбассе артиллерия боевиков тренируется обстреливать позиции ВСУ

15 января, 14:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Враг продолжает нарушать перемирие на Донбассе, применяя запрещенное вооружение

Пока на передовой продолжаются обстрелы и ВСУ несут потери, в тылу войско оккупантов активизировало военные учения, во время которых использует позиции украинской армии как тренировочные цели.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

С 11 января на оккупированных территориях начались мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях "1-го и 2-го армейских корпусов".

Противником на полигонах проводились практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов, вождение боевых машин в составе подразделений и сборы с командирами рот и батарей.

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Также оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов по управлению огнем вблизи линии соприкосновения. При этом, в качестве учебных целей использовались позиции Объединенных сил.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 января на Донецком направлении в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Позже стало известно имя погибшего украинского защитника.

Видео: Сегодня

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Донбасс разведка ВСУ боевики учения артиллерия

Источник: Сегодня

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