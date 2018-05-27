На Донбассе автобус насмерть сбил ребенка

Сегодня, 19:53

Три мальчика катались на велосипедах по проезжей части

Фото:zi.dn.ua
Фото:zi.dn.ua

В Донецкой области, в Краматорске, автобус сбил ребенка. Восьмилетний мальчик погиб на месте. Об этом сообщает местное издание "Знамя индустрии". 

Авария произошла на одном из поселков Краматорска. Три мальчика решили покататься на велосипедах по проезжей части: один из них резко свернул и угодил под колеса автобуса.

По предварительной информации, водитель автобуса был трезв и даже не успел понять, что произошло и сейчас находится в шоковом состоянии. По факту аварии открыто уголовное производство. Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.

А вчера в Слободском районе Харькова пенсионер на автомобиле Opel не успел остановиться и сбил школьника, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Ранее  на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

А на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.
ДТП, ребенок, донецкая область, краматорск

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