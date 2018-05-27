Очередное жуткое ДТП в Каменском: пострадали дети

Сегодня, 11:47

В результате аварии травмы получили пять человек

Фото: 1news.com.ua
Фото: 1news.com.ua

В городе Каменском Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали 5 человек, среди них – 3 детей. Об этом сообщили в главном управлении местного ГСЧС.

"ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей Nissan Micra и Lexus GS300, в результате которого пострадали 5 человек, из них 3 детей (5, 8 и 11 лет) – водитель и пассажиры из автомобиля Nissan Micra", – сообщили чрезвычайники.

Всех пострадавших, с помощью спасателей, медики госпитализированы в больницы Днепра и Каменского.

Это уже не первая масштабная авария в этом городе. Недавно в Каменском  рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.

А 17 апреля в результате столкновения иномарки, маршрутного такси и автобуса в Кривом Роге погибли 10 человек.

Спустя месяц после злополучной аварии из реанимации в отделение политравмы перевели водителя маршрутки, которая стала участником ДТП. За месяц медики выписали всех пострадавших, кроме водителя "Спринтера". 
ДТП, днепропетровская область, каменское

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Источник:

УНИАН

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