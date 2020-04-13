На Донбассе боец погиб во время боевого дежурства: названо имя героя

В районе проведения ООС на Донбассе в воскресенье погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Леонид Скакуненко.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Сегодня утром в результате вражеского обстрела позиций холодноярцев с гранатомета ушел из жизни пехотинец Леонид Скакуненко с позывным "Барон". В это время солдат был на боевом дежурстве. Леонид, по военной специальности "наводчик", служил в механизированном батальоне с сентября 2017 года. Он родился 22 апреля 1987 года в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Имел среднее образование. В 2014 году призвался в Национальную гвардию по мобилизации. Дальше – контракт с 93 бригадой Холодный Яр, в составе которой воевал уже третью ротацию. Принимал участие в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке Второй, на окраинах Крымского", – рассказали в подразделении.

Реклама

Погибший боец в феврале вместе с побратимами отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая попыталась прорваться на позиции бригады.

"Он положил жизнь, воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта. У Леонида остались жена, сын от первого брака, родная сестра. Мы глубоко сочувствуем родным и близким Леонида, всем, кто его знал и любил. Вечная память! Покойся с миром, Герой!", – говорится в сообщении.

В тренде На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Напомним, 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В ООС уточнили, что враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области.

11 апреля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенного "Минском" вооружения. ВСУ понесли потери – трое военнослужащих получили ранения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама