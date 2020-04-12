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На Донбассе не утихают обстрелы: погиб боец ВСУ

12 апреля, 12:14

Тина Наринецкая

Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов

На Донбассе, несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, боевики не прекращают огонь. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – один боец погиб, еще один получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"Сегодня, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В ООС уточнили, что враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области.

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Напомним, за прошлые сутки, 11 апреля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенного "Минском" вооружения. ВСУ понесли потери – трое военнослужащих получили ранения.

А 10 апреля боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Без потерь в рядах ВСУ тогда тоже не обошлось – был ранен боец.

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На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Отметим, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей увеличилось число тех, кто считает Россию стороной конфликта в Украине.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики потери обстрелы потери ВСУ ООС

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