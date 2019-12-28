На Донбассе боевики активно готовят артиллерию и танки

Пока украинцы готовятся к праздникам, у противника ничего святого – боевая подготовка идет полным ходом

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе оккупационные войска продолжаются держать в боевой готовности, боевики взялись за артиллерию и танковые подразделения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск не прекращает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения. В частности, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения – около 8 км) противником размещено 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады "1 АК" (Донецк) ВС РФ.

Кроме того, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции.

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Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время на Донбассе Россия усилила подготовку войск. Командование ВС РФ повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" российско-оккупационных войск.

В то же время ситуация на передовой остается напряженной – 25 декабря боевики устроили 12 обстрелов. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

А тем временем бойцы ВСУ собрали из обломков вражеских мин и снарядов двухметровую елку и заявили, что готовы передать ее оккупантам. Смотрите видео:

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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