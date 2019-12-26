На Донбассе боевики устроили 12 обстрелов: где велся вражеский огонь

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За прошедшие сутки, 25 декабря, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций:

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дважды вблизи Красногоровки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Невельским велся огонь из миномета калибра 120 мм – 7 мин;

два раза неподалеку Старогнатовки оккупанты ударили из стрелкового оружия;

у населенного пункта Васильевка боевики применили ручные противотанковые гранатометы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил шесть обстрелов позиций украинских защитников:

рядом с Крымским велся огонь из стрелкового оружия;

четыре раза вблизи населенного пункта Луганское велся огонь из минометов калибра 120 мм – 17 мин, 82-мм минометов – 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", также стало известно об усилении Россией боевиков на Донбассе ракетными комплексами. Кроме того, отрабатывает враг и действия с артиллерией для как можно большего нанесения урона украинской армии.

Также мы писали, что недавно из России на Донбасс скрытно въехала колонна военной техники.

Смотрите также в сюжете, какая сейчас обстановка на передовой, и что там происходит:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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