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На Донбассе боевики не могут угомониться: ранен украинский военный

5 апреля, 21:47

Елена Вус

На все провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ

В районе проведения ООС сегодня незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Эвакуационной техникой пострадавшего оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, и ему предоставлена медицинская помощь.

Боевики применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" после полуночи НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки. В ответ украинские военные применяли дежурные огневые средства.

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"Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки", – сообщили в штабе.

Вместе с тем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ООС у Старогнатовки.

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По информации пресс-центра, на все провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя боевиков прекратить любые активные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ из миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции ООС вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия – защитников Крымского.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Накануне на Донбассе под обстрелом боевиков была ранена женщина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ранение ВСУ боевики военнослужащие обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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