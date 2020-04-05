На Донбассе боевики не могут угомониться: ранен украинский военный

В районе проведения ООС сегодня незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Эвакуационной техникой пострадавшего оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, и ему предоставлена медицинская помощь.
Боевики применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" после полуночи НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки. В ответ украинские военные применяли дежурные огневые средства.
"Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки", – сообщили в штабе.
Вместе с тем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ООС у Старогнатовки.
По информации пресс-центра, на все провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя боевиков прекратить любые активные действия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ из миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции ООС вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия – защитников Крымского.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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