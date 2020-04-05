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ВСУ дали жесткую "ответку" боевикам за обстрелы: подробности

5 апреля, 15:03

Сергей Мартынец

Противник применил запрещенное оружие и был за это наказан

На Донбассе оккупанты уже с самого утра атаковали позиции украинской армии, применяли, среди прочего, и минометы. Однако ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы ответным огнем. Об этом сообщает Минобороны.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже пять раз нарушили режим прекращения огня.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Каменка.

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Также боевики использовали миномет 120 калибра во время обстрела наших позиций неподалеку Гнутово.

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На Луганском направлении, противник выпустил две мины 82 калибра по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный

"Подразделения Объединенных сил дали жесткий ответ на провокации противника из имеющихся огневых средств. По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет", – сообщили военные.

Как мы уже писали, на Донбассе под обстрелом боевиков была ранена женщина. 4 апреля противник обстреливал не только позиции украинской армии, но и ударил по мирным жителям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики ООС

Источник: Сегодня

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