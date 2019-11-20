На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: где велся вражеский огонь

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки, 19 ноября, боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов. Дважды у Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм, БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Старогнатовки стреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Березовой – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Гнутово оккупанты применили автоматические гранатометы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов. Неподалеку Крымского стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Еще два обстрела из ручных и станковых противотанковых гранатометов оккупанты устроили вблизи Южного. У Железного стреляли из РПГ, вблизи Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Киндрашевской Новой боевики ударили из стрелкового оружия.

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"Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 18 ноября боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Тогда был ранен один военнослужащий.

Кроме того, ранее в ВСУ назвали имя участника операции Объединенных сил, который погиб в результате обстрелов в Луганской области 14 ноября- им оказался солдат 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого Юрий Хомик.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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