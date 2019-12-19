На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец, погиб мирный житель

Оккупанты семь раз нарушили режим тишины

Фото: "Сегодня"

За прошедшие сутки, 18 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, погиб мирный житель, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска устроили два обстрела вблизи Новолуганского. Там велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Еще пять обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе населенного пункта Березовое велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. У Водяного стреляли из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Еще три обстрела оккупанты устроили из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

"Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель", – рассказали в ООС.

Напомним, 17 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

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