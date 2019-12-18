На Донбассе боевики устроили семь обстрелов: погиб боец ВСУ

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За прошедшие сутки, 17 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска устроили пять обстрелов. Дважды вблизи Новолуганского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Еще два обстрела из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оккупанты устроили неподалеку Крымского. У Травневого боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Два обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе населенного пункта Широкино стреляли из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия. У Марьинки велся огонь из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

"Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", - рассказали в ООС.

Напомним, 16 декабря боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один военнослужащий был ранен.

А 15 декабря боевики семь раз обстреляли украинских военнослужащих. Из-за вражеского огня два бойца получили ранения.

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