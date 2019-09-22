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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ

22 сентября, 19:26

Российские наемники применили запрещенное «Минском» оружие

/ Фото: Getty Images

С начала сегодняшних суток, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, два обстрела из стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска. Вблизи Новогнатовки, по тому же направлению, велся огонь из автоматического гранатомета. Неподалеку Водяного, по направлению Ужовки, российские наемники ударили из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Дважды вблизи Лебединского стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. Вблизи Крымского, по направлению Сентяновки, у и Южного, по направлению "Шахты им.Гагарина", боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Железного и Новгородского, по направлению "Шахты им.Гагарина", велся огонь из минометов калибра 82 мм.

"В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", – рассказали в ООС.

Напомним, 21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ. В ней были и танки, и артиллерия, и другая техника. Россиян засняли всего в 15 км от украинской границы.

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