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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ

4 ноября, 07:12

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 3 ноября, на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранен один военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела. У Песков и Пищевиков боевики ударили из РПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем. У Павлополя велся огонь из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов. Неподалеку Новолуганского велся огонь из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов. Вблизи Хутора Вольного боевики применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе Золотого (за пределами участка разведения) стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Еще три обстрела из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты устроили возле Луганского. Вблизи Зайцев стреляли из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов, а неподалеку Южного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов. У Новозвановки применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов потерпел один военнослужащий Объединенных сил", - рассказали в ООС.

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А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой и в Золотом, где разводят войска:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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