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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ

12 ноября, 18:25

Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня

/ Фото: Getty Images

С начала сегодняшних суток, 12 ноября, боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Из-за подрыва на неизвестном устройстве ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, два обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". У Хутора Вольного стреляли из подствольных гранатометов, а неподалеку Южного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил. У Песков велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Верхнеторецкого стреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки боевики ударили из автоматических гранатометов.

"В течение текущих суток ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете получили два военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, 11 ноября вооруженные группировки России и ее пособников на Донбассе 16 раз открывали огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины.

В то же время, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил о потерях, которые оккупанты понесли 10 ноября: одном погибшем и одном раненом.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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