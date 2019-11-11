На Донбассе ВСУ наказали оккупантов: у боевиков новые потери

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе противник снова был наказан за вооруженные провокации против украинской армии и понес новые потери. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 10 ноября составили два человека, а именно: безвозвратные (200) – один человек, санитарные (300) – один человек", – написал он.

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А тем временем на Донбассе не утихают обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", 10 ноября, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал подразделения Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов.

Было "горячо" на фронте и 9 ноября – ВСУ снова понесли потери. Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В тот же день потери российско-оккупационных войск 9 ноября составили шесть человек, а именно: безвозвратные (200-е) – три человека, санитарные (300-е) – три человека.

Напомним, в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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