Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

На Донбассе ВСУ наказали оккупантов: у боевиков новые потери

11 ноября, 09:31

Противник не прекращает обстрелы позиций украинской армии, но получает достойную «ответку»

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе противник снова был наказан за вооруженные провокации против украинской армии и понес новые потери. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 10 ноября составили два человека, а именно: безвозвратные (200) – один человек, санитарные (300) – один человек", – написал он.

Реклама

А тем временем на Донбассе не утихают обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", 10 ноября, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал подразделения Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов.

Было "горячо" на фронте и 9 ноября – ВСУ снова понесли потери. Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В тот же день потери российско-оккупационных войск 9 ноября составили шесть человек, а именно: безвозвратные (200-е) – три человека, санитарные (300-е) – три человека.

Напомним, в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс штирлиц боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
На Донбассе пограничники поймали боевика
На Донбассе пограничники поймали боевика "ДНР"Донбасс
Помощь переселенцам с Донбасса: в Раде рассказали, какой политики нужно избежать
Помощь переселенцам с Донбасса: в Раде рассказали, какой политики нужно избежатьУкраина
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверки
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверкиПолитика
Россия готовит боевикам серьезную проверку: появились подробности
Россия готовит боевикам серьезную проверку: появились подробностиДонбасс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...