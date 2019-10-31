На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

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За прошлые сутки, 30 октября, на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов. В частности, вблизи Красногоровки велся огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Пять обстрелов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия враг устроил неподалеку Водяного на Приазовье.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска устроили 13 обстрелов. Шесть раз боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи Крымского. Вблизи Новотошковского велся огонь из минометов калибра 120 мм, а у Зайцево – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов. Неподалеку Луганского оккупанты ударили из стрелкового оружия, у Южного – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Троицкого стреляли из станковых противотанковых гранатометов, близи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Орехового – из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - рассказали в ООС.

Напомним, 29 октября на Донбассе началось разведение войск в зоне неподалеку от Золотого-4 Луганской области. Оно продлится трое суток.

Ранее мы сообщали, что политолог Владимир Фесенко подтвердил сайту "Сегодня", что разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в "нормандском формате" в ноябре.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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