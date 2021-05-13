На Донбассе боевики обстреляли автомобиль группы разминирования ВСУ

Обстрелы в зоне ООС не прекращаются, но, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет

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На Донбассе в результате вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал.

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Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, за минувшие сутки, 12 мая, оккупанты восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты два раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Катериновки – еще и с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки – с подствольных гранатометов.

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В районе поселка Верхнеторецкое боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 13 мая, обстрелов нет.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией