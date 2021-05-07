На Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ: какая ситуация там сейчас

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За вчерашние сутки, 6 мая, погибли двое бойцов ВСУ, еще один получил тяжелое ранение.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.
Где и из чего стреляли 6 мая
- Недалеко от Луганского враг два раза открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Новгородского оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного – еще и со станковых противотанковых гранатометов.
- У Пищевика боевики применили крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Шумов – стрелковое оружие.
- В районе Талаковки по нашим позициям с БПЛА сделали два выстрела ВОГ-17.
- В пригороде Новотошковского вооруженные формирования РФ два раза открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Зайцево враг обстрелял позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.
- Недалеко от поселка Новотроицкое открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В пригороде Песков трижды стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили ранение. Спасти жизнь воинам не удалось. Еще один боец ВСУ получил осколочное ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
В ответ на обстрелы боевиков ВСУ открывали огонь.
Вблизи Южного оккупанты дистанционно заминировали территорию с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. О действиях боевиков Украина уже сообщила представителям ОБСЕ.
Какая ситуация 7 мая
По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
- Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- У Авдеевки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- У Южного оккупанты дистанционно минировали с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Напомним, погибшего звали Дмитрий Товчигречка. 37-летний военный был механиком-водителем механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр". У него остались жена и маленькие дети.
Кроме того, вечером 6 мая стало известно, что российские оккупанты убили еще одного защитника. Украинская сторона уже проинформировала об инциденте представителей ОБСЕ.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией