На Донбассе боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

В Луганской области боевики не пропускают международных наблюдателей ОБСЕ на блокпостах. Также они обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ). Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. По оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия в то время, когда он пролетал над районами неподалеку Станицы Луганской (Луганская область). Миссия и дальше осуществляла мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского", – говорится в сообщении.

Беспилотник зафиксировал людей в камуфляжной одежде на участке разведения в районе Петровского и на его краю.

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Согласно опубликованной информации, КПВВ вблизи Станицы Луганской, а также два блокпоста вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях были закрыты.

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На КПВВ и соответствующих блокпостах наблюдатели и дальше сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на блокпостах боевиков возле Станицы Луганской, Оленевки, Горловки и Верхнешироковского.

Напомним, мы писали, что на Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинские позиции.

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" попала под обстрел на Донбассе. Боевики заметили журналиста с оператором в районе Светлодарской дуги и сразу открыли по ним огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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