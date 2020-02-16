На Донбассе под обстрел попали журналисты

Боевики заметили журналиста с оператором в районе Светлодарской дуги и сразу открыли по ним огонь

Съемочная группа "Сегодня" попала под обстрел на Донбассе, где за прошлые сутки, 15 февраля, боевики десять раз обстреляли украинские позиции. Боевики заметили журналиста с оператором в районе Светлодарской дуги и сразу открыли по ним огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как только утихает стрельба – бойцы выдвигаются на передовые позиции. Путь к ним заметен снегом.

Армейцы постоянно расчищают окопы, однако ветер – снова и снова – наметает снег с полей. Быстро двигаться – не получается. Иногда в прямом смысле приходится ползти. Хотя на самом деле глубина окопов более двух метров. Просто все занесено снегом.

Долго стоять на месте – опасно. Боевики – с трех сторон. И они – очень близко.

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Наблюдатели замечают в небе вражеский беспилотник. После разрешения зайти на другую позицию через сотню метров рядом взрывается выпущенная боевиками граната.

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Бой длился всего несколько минут. Атака отражена. Однако через несколько минут вспыхивает с новой силой. Начинается активная стрельба.

Позиции Нацгвардии журналисты оставляли почти так же, как и заходили – под очереди пулеметов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе снайперов РФ снова выпустили на "охоту". На этот раз оккупанты перебросили в т.н. "Л/ДНР" снайперов-спецназовцев, однако они нанесли урон боевикам, а не украинской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние месяцы оккупанты не раз стреляли и по мирным жителям. Украинские военные рассказали, что Россия тренирует своих снайперов. Отмечается, что на Донбасс привозят выпускников военных училищ.

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